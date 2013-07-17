آشتون تهنىء الببلاوي على تشكيل الحكومة

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أن مصر ملك لكل أبنائها دون استثناء، وأن الحكومة الحالية لا ولن تسعى إلى إقصاء أى طرف أو فصيل، مشددا على ان المصالحة الوطنية تحظى باهتمام خاص لدى مؤسسة الرئاسة ولدى الحكومة ، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بالسلمية ونبذ العنف والعمل من أجل صالح هذا الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور الببلاوى استقبل لكاترين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون السياسية والأمنية والوفد المرافق لها حيث استهلت أشتون اللقاء بتقديم التهنئة للدكتور الببلاوى بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ، معربة عن تفاؤلها بأن الخبرات الاقتصادية لرئيس الوزراء سوف تنعكس بشكل إيجابى على أداء وخطط الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له ان أشتون اشارت خلا ل اللقاء أن مصر لديها إمكانيات واعدة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل ، وخاصة فى قطاع السياحة ، فضلاً عن توافر قاعدة صناعية يمكن البناء عليها وتطويرها بما يخدم أهداف التنمية.

وأكدت كاترين أشتون أن وجود خطط مدروسة على المستوى الاقتصادى، بالتزامن مع السير قدماً فى العملية السياسية الجارية سوف يضمنان تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

> من جانبه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية فى تلك المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد، حيث تولى الحكومة أهمية خاصة بمعالجة قضية عجز الموازنة، فضلاً عن العمل على تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية وزيادة الانتاجية.

وشدد الببلاوى على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية فى سياسات الحكومة، ومن ثم فإن كافة البرامج التنموية سوف تركز على تخفيف المعاناة عن الطبقات الأقل دخلاً.

وحول العملية السياسية الجارية، أكد الببلاوى أن مصر هى ملك لكل أبنائها وأن الحكومة الحالية لا ولن تسعى إلى إقصاء أى طرف داعياً كافة الأطراف إلى الالتزام بالسلمية ونبذ العنف والعمل من أجل صالح هذا الوطن.

أ ش أ