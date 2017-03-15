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تعزيزات وعربات دفع رباعي لتأمين "فيلا مبارك": "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

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تعزيزات وعربات دفع رباعي لتأمين "فيلا مبارك": "ممنوع الاقتراب أو التصوير" تعزيزات وعربات دفع رباعي لتأمين "فيلا مبارك": "ممنوع الاقتراب أو التصوير"
تعزيزات وعربات دفع رباعي لتأمين فيلا مبارك

كتب - طارق سمير:

عززت قوات الأمن انتشارها في مُحيط فيلا الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بمنطقة الجديدة، بجوار نادي هليوبوليس، تحسبًا لوصوله من مستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء اجراءات إخلاء سبيله الصادرة من نيابة شرق القاهرة.

وفرضت القوات كردونا أمنيا في شارع "حليم أبو سيف" ومنعت دخول أي شخص إلا بعد إبراز بطاقة تحقيق الشخصية ومعرفة سبب دخوله للمكان، ورفضت السماح بدخول السيارات إلا لقاطني المنطقة فقط. وانتشر رجال الأمن في المنطقة لمنع سير أي شخص بالشارع، فيما رصد "مصراوي" وقوف انتشار عربات "بوكس"، ودفع رباعي، في المنطقة.

 

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مصراوي Masrawy

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