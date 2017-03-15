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لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو "قضم" الأظافر؟

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لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو "قضم" الأظافر؟ لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو "قضم" الأظافر؟
لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو "قضم" الأظافر؟

كتب - هشام عواض:

يحتوي الجسم البشري على كثير من الأسرار والأسئلة التي قد نرددها ولا نجد إجابات لها، ومنها لماذا لا نشعر بالألم عند قص الأظافر أو "قضمها"؟.

ويرجع السبب في هذا لعدم وجود خلايا عصبية في الأظافر، بحسب موقع "howwhywhat".حيث تتكون الأظافر من مادة الكيراتين، التي تعتبر خلايا "ميتة"، لا تحتوي على نهايات عصبية، والتي تقوم بإرسال الإشارت إلى المخ مما يجعلنا نشعر.

الأمر نفسه موجود في شعر الرأس، حيث أن المخ لا يمكنه الشعور بالألم عند حدوث أي تغيير في الأظافر مثل قصها كذلك بالنسبة للشعر.

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