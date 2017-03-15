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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوقي العبور و6 أكتوبر

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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوقي العبور و6 أكتوبر الخضروات والفاكهة

كتبت - عايدة رضوان:

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة زيادة طفيفة في سوقي العبور و6 أكتوبر، وذلك بحسب تجار، اليوم الأربعاء.

وتضمنت قائمة الخضروات تراوح سعر الطماطم ما بين 5 جنيهات ونصف إلى 6 جنيهات، الخيار الصوب ما بين 4 جنيهات ونصف و5 جنيهات، البصل الجديد 5 جنيهات، البصل الأحمر 8 جنيهات ونصف، الثوم الجديد 5 جنيهات، الثوم القديم ما بين 21 لـ 22 جنيهًا.

كما تضمنت قائمة الخضروات: "الجزر 4 إلى 5 جنيهات، الفلفل الرومي 7 جنيهات، الفلفل الحامي 10 لـ 11 جنيهًا، الفلفل الألوان 10 لـ 11 جنيهًا، الباذنجان الرومي 4.5 لـ 5.5، الباذنجان العروس 6 لـ 7 جنيهات، الباذنجان الأبيض 10 لـ 11 جنيهًا، البطاطس 4.5 لـ 5.5، الليمون 12 لـ 13 جنيهًا، الكوسة 4 لـ 5 جنيهات، الفاصوليا 12 لـ 13 جنيهًا، البسلة 5 لـ 6 جنيهات، الملوخية 6 لـ 7 جنيهات، والبطاطا من 2 لـ 3 جنيهات".

فيما تراوحت أسعار الفاكهة ما بين 6 لـ 7 جنيهات للبرتقال بسرة، 3 لـ 3.5 للبرتقال البلدي، 5 لـ 6 جنيهات لليوسفي البلدي، الكنتالوب من 6 لـ 7 جنيهات، الجوافة من 4 لـ 4.5، الفتاح الإيطالي من 12 لـ 13 جنيهًا، والتفاح الأحمر من 13 لـ 14 جنيهًا، الفراولة من 6.5 لـ 7.5، والموز البلدي من 6.5 لـ 7.5".

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