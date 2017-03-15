رئيس "تضامن النواب" يُدشن حملة لحل ظاهرة "الأطفال بلا مأوى"

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تدشين حملة للقضاء على ظاهرة "أطفال بلا مأوى"، موضحا أن المستهدف منها 16 ألف و500 طفل.

وأضاف القصبي في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا يصح أن نترك تلك الظاهرة تتفاقم أكثر من ذلك، داعياً إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذلك مساهمة رجال الأعمال.

وتابع: "لا يجوز أن نستغل تلك الظاهرة لتشويه مصر بل يجب علينا جميعا التكاتف لحلها".

وطلب القصبي من أعضاء اللجنة، المشاركة في هذه الحملة والتواصل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للقضاء عليها.​