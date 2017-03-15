تخلص من الوزن الزائد خلال شهر واحد

شيماء مصطفى

مشروبات من شأنها أن تساعدك على التخسيس وخلال شهر واحد فقط بسبب فاعليتها. إليك سيدتي مشروب الليمون مع الزنجبيل وبذور الشيا.

فوائد المكونات

فوائد لليمون للرجيم

من أفضل الفواكه التي تساعد على التخسيس لأنه غني بمضادات الأكسدة، يساعد على الهضم، يحرق الدهون، ويعزز الشعور بالشبع.

فوائد الزنجبيل للرجيم

يساعد الزنجبيل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر ضروري لحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما يعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم مما يسيطر على الشهية بشكل طبيعي.

فوائد بذور الشيا

تعتبر مكمل طبيعي لانقاص الوزن بطريقة صحية ولتنظيم وظيفة الأمعاء، هذه البذور الصغيرة تخفف من انتفاخ البطن لأنها تحفز عملية العبور المعوي بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والبروتين والألياف.

لتجهيز هذا المشروب تحتاج إلى:

حبة من الليمون العضوي.

ملعقة كبيرة من بذور شيا (14 غرام).

قطعة من الزنجبيل المبشور الطازج أو ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل (2.5غ).

2 أكواب من الماء (400 مل).

القليل من الستيفيا للتحلية (اختياري).

طريقة التحضير

قومي بوضع بذور الشيا في الماء لمدة ليلة كاملة.

أضيفي عصير الليمون والزنجبيل ثم يمكنك إضافة الستيفيا للتحلية.

طريقة الاستخدام

عليك تناول هذا المشروب:

كوب في الصباح على معدة فارغة

كوب مع الساعة العاشرة صباحًا.

كوب في الساعة الثالثة بعد الزوال.

يمكنك أن تتناولي الوجبات بعد مرور 15 دقيقة من شرب هذا العصير الطبيعي.

عليك المواضبة على تناول هذا المشروب كل ثلاثة أشهر.

المصدر / مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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