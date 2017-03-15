أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

تخلص من الوزن الزائد خلال شهر واحد

Google+ Print
تخلص من الوزن الزائد خلال شهر واحد تخلص من الوزن الزائد خلال شهر واحد

مشروبات من شأنها أن تساعدك على التخسيس وخلال شهر واحد فقط بسبب فاعليتها. إليك سيدتي مشروب الليمون مع الزنجبيل وبذور الشيا.

فوائد المكونات

  • فوائد لليمون للرجيم

من أفضل الفواكه التي تساعد على التخسيس لأنه غني بمضادات الأكسدة، يساعد على الهضم، يحرق ، ويعزز الشعور بالشبع.

  • فوائد الزنجبيل للرجيم

فوائد الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر ضروري لحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما يعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم مما يسيطر على الشهية بشكل طبيعي.

  • فوائد بذور الشيا

تعتبر مكمل طبيعي لانقاص الوزن بطريقة صحية ولتنظيم وظيفة الأمعاء، هذه البذور الصغيرة تخفف من انتفاخ البطن لأنها تحفز عملية العبور المعوي بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والبروتين والألياف.

فوائد بذور الشيا

لتجهيز هذا المشروب تحتاج إلى:

  • حبة من الليمون العضوي.
  • ملعقة كبيرة من بذور شيا (14 غرام).
  • قطعة من الزنجبيل المبشور الطازج أو ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل (2.5غ).
  • 2 أكواب من الماء (400 مل).
  • القليل من الستيفيا للتحلية (اختياري).

طريقة التحضير

  •  قومي بوضع بذور الشيا في الماء لمدة ليلة كاملة.
  •  أضيفي عصير الليمون والزنجبيل ثم يمكنك إضافة الستيفيا للتحلية.

طريقة الاستخدام

عليك تناول هذا المشروب:

  •  كوب في الصباح على معدة فارغة
  •  كوب مع الساعة العاشرة صباحًا.
  •  كوب في الساعة الثالثة بعد الزوال.
  •  يمكنك أن تتناولي الوجبات بعد مرور 15 دقيقة من شرب هذا العصير الطبيعي.
  •  عليك المواضبة على تناول هذا المشروب كل ثلاثة أشهر.

المصدر / مجلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم