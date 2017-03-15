طرق التنحيف الأغرب لدى الفتيات

شيماء مصطفى

تعد طريقة خسارة الوزن “التنحيف” من أكثر الطرق التي تؤرق الفتيات، فدائما ما تبحث عن وسيلة تتبعها لتظهر بجسم مثالي ورشيق، لكن من لا تملك الصبر تبحث عن حلول سريعة وغريبة في نفس الوقت قد تكون آثارها على الجسم سلبية وممكن أن تؤدي إلى الموت.

نقدم لكم مجموعة من الطرق التي تتبعها الفتيات حول العالم لـ”التنحيف” الجسد منها ما هو قاس وصعب.

1. خياطة اللسان

هو أسلوب تعذيبي، ويقوم على خياطة الجزء العلوي من اللسان بقطعة قماشية، فيشعر الشخص أن تناول الأشياء الصلبة مؤلم إلى حد لا يطاق.

2. مشروب التطهير

يتكون المشروب من مزيج من الليمون، والفلفل الحريف، وشراب القيقب، لتطهير الجسم من السموم والشوائب.

3. تدبيس المعدة

إجراء طبي يقوم فيه الأطباء بتدبيس جزء من المعدة وذلك لتقليل كمية الطعام الذي يمر عبر الجهاز الهضمي. هذه العملية تتطلب نظامًا غذائيًا صارمًا، وقد يكون لها آثار سلبية خطيرة.

4. ريجيم القطن

يقوم هذا الريجيم على غمر القطن بالماء أو العصير وتناوله كطريقة لخداع العقل بتناول الطعام. يمكن أن يتجمع القطن في الأمعاء محدثًا آلامًا شديدة. هذا هو النظام الذي تتبعه بعض عارضات الأزياء للحفاظ على جسم نحيل للغاية، وقد أدى لوفاة بعضهن.

5. ريجيم الدودة الشريطية

يقوم هذا الريجيم حرفيًا على تناول الدودة الشريطية وذلك حتى تتغذى على أي شيئ تتناوله. هذا النظام يسبب مشاكل صحية خطيرة، وقد تنمو الدودة إلى 9 أمتار، ويكون من الصعب خروجها.

6. ارتداء المشد

ارتداء المشد لبضع ساعات يوميًا يؤدي إلى تقليص القفص الصدري، والتخلص من الدهون، لكن لم يثبت وجود أي فائدة طبية بل إنه يضع ضغوطًا كبيرة على بعض الأعضاء الداخلية.

7. ريجيم حساء الملفوف

بالاعتماد على ريجيم حساء الملفوف لن يكون نصيبك من السعرات الحرارية أكثر من 1000 “الموصى به 2000 سعرة حرارية يوميًا”، بمعنى أنك لن تكون قادرًا على أداء أي نشاط بدني.

8. اللون الأزرق

أثبتت الأبحاث أن اللون الأزرق يعمل كعامل يساهم في قمع الشهية، فكشخص يعاني من السمنة المفرطة، بإمكانك أن تجرب هذه الطريقة، على الأقل فهي ليست مؤذية.

9. لف الخصر

لف الخصر أو الكرش بورق النايلون البلاستيكي وذلك للمساعدة على إفراز سوائل الجسم الزائدة عبر التعرق. هذه الطريقة سيئة لأنها قد تؤدي للجفاف الشديد، والغثيان، أو ضربة الشمس.

10. ريجيم الملعقة

يقوم هذا الريجيم على تناول الأطعمة التي يتم تناولها بالملعقة فقط، أي استثناء ما دون ذلك. الهدف من ذلك هو تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

المصدر / مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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