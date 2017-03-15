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مساعد وزير الداخلية للنقل: لا توجد قنابل بمحطة قطار بني سويف

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مساعد وزير الداخلية للنقل: لا توجد قنابل بمحطة قطار بني سويف مساعد وزير الداخلية للنقل: لا توجد قنابل بمحطة قطار بني سويف
محطة قطار بني سويف

كتب - فتحي عمر:

أكد اللواء حسين قاسم مساعد وزير الداخلية، أنه تم إعادة تسيير حركة القطارات بمحافظة بني سويف إثر توقفها لمدة ساعة بعد تلقي شرطة النقل المواصلات بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة.

وأضاف "قاسم" لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن شرطة النقل تلقت بلاغًا هاتفيًا من أحد المواطنين بالاشتباه في وجود عبوة ناسفة بالقطار رقم 982 القادم من أسوان.

وتابع، على الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وبالفحص والتعقيم تبين سلبية البلاغ، وتم إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

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