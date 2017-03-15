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"إسورة حضَّانة المستشفى" تكشف جريمة أم ألقت رضيعها أمام مسجد بباب الشعرية

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"إسورة حضَّانة المستشفى" تكشف جريمة أم ألقت رضيعها أمام مسجد بباب الشعرية "إسورة حضَّانة المستشفى" تكشف جريمة أم ألقت رضيعها أمام مسجد بباب الشعرية
جريمة أم ألقت رضيعها أمام مسجد بباب الشعرية

كتب – محمود السعيد:
كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء ربة منزل لرضيعها أمام مسجد بمنطقة باب الشعرية بعد خلافات مع زوجها.
واعترفت المتهم "س.م" في التحقيقات أنها عقب ولادتها للرضيع، حدثت خلافات بينها وبين زوجها وهددها بمنعها من رؤيته، فقررت الانتقام منه وحرمانه من رؤيته بوضعه أمام مسجد بباب الشعرية.
وكشفت التحقيقات أن "إسورة الحضَّانة" المدون عليها اسم المستشفى التي أجرت بها عملية الولادة، وتم التوصل عن طريقها لهوية الأم.
وقالت المتهمة في التحقيقات إنها لم تستطع قتل الطفل، فقررت إلقاؤه أمام مسجد بباب الشعرية.
وقررت نيابة باب الشعرية حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بإلقاء رضيعها أمام مسجد بباب الشعرية.

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