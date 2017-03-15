بالصور.. هيئة الاستعلامات تنظم ندوة لمواجهة الإرهاب بحضور قيادات المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية بجامعة المنيا تحت عنوان "مواجهة الإرهاب.. إرادة شعب"، ضمن فعاليات المحافظة للاحتفال بالعيد الوطني، لنشر التوعية الدينية والفكر الديني الوسطي المعتدل، ونبذ الفكر المتطرف.

حاضر خلال الندوة التي نظمها مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور محمد وهدان، الداعية الاسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، والشيخ محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والعقيد أكرم محمد علي، المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعة وممثلي الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محمد وهدان، إن الدين الاسلامي هو دين السلام والمحبة والألفة بين البشر، بمختلف أنواعهم وأشكالهم وديانتهم وموطنهم، وإن رسالة الإسلام وكافة الأديان السماوية جاءت لنشر الرحمة والمودة وحسن الأخلاق واحترام آدمية الإنسان والنفس البشرية، ونبذ القتل والعنف والتخريب، والعمل على بناء وتعمير على الأرض.

ولفت محافظ المنيا إلى أن الندوة تتزامن مع الاحتفال بعيد المنيا الوطني، ليكون احتفالاً ملماً وشاملاً للعديد من المحاور الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والفنية، قائلا: "هذه الاحتفالات رسالة للعالم أجمع أن مصر بكافة محافظاتها تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد للتقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يمس بأمن واستقرار البلاد".

وأضاف المحافظ أن الإرهاب يصر أن يكون شوكة في حلق الدولة بهدف تعطيل التنمية التي يتمناها جميع المصريين، إلا أنه "لن يزيدنا إلا قوة وتماسكا نحو تحقيق هدفنا، والمضي قدما في طريق التنمية"، على حد قوله.