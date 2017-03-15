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بالصور- محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا

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محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (1)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (1)

محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (2)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (2)

محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (3)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (3)

محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (4)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (4)

محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (5)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (5)

محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (6)محامون بالإسكندرية يضامنون مع زملائهم المحبوسين بالمنيا (6)

الإسكندرية – محمد أحمد:

نظم العشرات من المحامين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلالم محكمة الجنايات بمنطقة المنشية، للتضامن مع زملائهم المحامين بالمنيا الذين صدر في حقهم حكما بالسجن 5 سنوات لاتهامات تتعلق بإهانة القضاة.

ورفع المحامون لافتات كتب عليها ،"نطالب بعفو رئاسي عن المحامين"، "محامين الإسكندرية يد واحدة"، "كرامة المحامى خط أحمر". ،"كرامة المحامى"، "إذا كنت تخشى أنني محامى فحمايتك أهم أهدافي."

وقال طه حجازي، المحام ومنظم الوقفة،نسعي لإتمام الإجراءات القانونية في الاستشكال لتنفيذ الحكم، والطعن بالنقض عليه.

وأشار إلى أن المحامين ذُهلوا من حبس زملائهم المحكوم عليهم فور صدور الحكم، لافتا إلى أن المحامين المتهمين كانوا حضروا الجلسة الفائتة، للتأكد من انقضاء الدعوى الجنائية، أو صدور حكم مع إيقاف التنفيذ، لاسيما مع حضور المستشار أحمد فتحي جنيدي، المتضرر وتقديمه مذكرة للتصالح مع المحامين، مسبّبة بحرصه على مستقبلهم، وحفاظه على مهنة المحاماة".

وأكد حجازي مطالب المحامين للرئيس عبد الفتاح بالتدخل وإصدار عفوا رئاسيا عن المحامين المحبوسين خاصة وأن الواقعة حدثت أثناء سير عملهم بما يعني أنها مهنية بحته وليس لها أبعاد سياسية، على حد قوله.

كانت قضت أن محكمة جنايات المنيا، بالسجن غيابيا م سنوات لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميا بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.

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