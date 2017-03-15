ضبط تاجر ألبان "إخواني" سكب بنزين على الشرطة أثناء ضبطه

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر ألبان، ينتمي لجماعة الإخوان؛ أثناء سكبه كمية من البنزين على قوة من الشرطة، حال ضبطه بناءً على إذن من النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيام مأمورية بضبط "مجدي.م.ع"، 33 عامًا، تاجر ألبان، ينتمي لجماعة الإخوان، مُقيم بقرية "بهنايا" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، قام بسكب كمية من البنزين على القوات.

وتبين أن المتهم كان يحمل في يده اليمنى مادة مُشتعلة، حاول إلقاءها على القوات، قبل تمكن أحد ضباط الأمن المركزي، من إصابته بطلق ناري باليد وشل حركته.

جرى نقل المتهم إلى مستشفى ديرب نجم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1662 جنايات ديرب نجم لسنة 2017.