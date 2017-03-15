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نائب يتقدم بمشروع قانون "الرعاية اللاحقة" لخريجي دور الرعاية

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نائب يتقدم بمشروع قانون "الرعاية اللاحقة" لخريجي دور الرعاية نائب يتقدم بمشروع قانون "الرعاية اللاحقة" لخريجي دور الرعاية
النائب محمد الكومي

كتبت - مها صلاح الدين:

تقدم النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون "الرعاية اللاحقة" والذي يلزم الدولة بتوفير شقة وفرصة عمل لخريجي الإصلاحيات والملاجئ، بعد إتمامهم سن الـ18 عامًا من أجل حمايتهم من الاتجاه إلى الإدمان أو الانضمام إلى التيارات الإرهابية والمتطرفة.

وقال الكومي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون هدفه حماية الأطفال من خريجي الملاجئ، مشيرًا إلى أن معظم دور الأيتام بمجرد إتمام الأطفال سن الـ18 عامًا تعطيهم حقهم فى دفاتر التوفير الخاصة بهم، والذى يصل أحيانا إلى 40 ألف جنيهًا، وتخرجهم من الدار.

وأضاف عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أنه 60 نائبًا وقعوا بالموافقة علي مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم تقديمه للمكتب الفني للمجلس لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

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