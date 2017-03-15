ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير القصر العدلي بدمشق إلى 31 قتيلا و60 جريحا

دمشق - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي، للقصر العدلي بدمشق، إلى 31 قتيلا و60 جريحا.

وأفاد وزير العدل السوري نجم الأحمد - حسبما أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - بأن انتحاريا استهدف مبنى القصر العدلي في دمشق، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول القصر الواقع في منطقة الحميدية، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها، في وقت سارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

يشار إلى أن هذا التفجير الإرهابي وقع في دمشق بالتزامن مع انتهاء الجولة الثالثة من محادثات أستانا حول السلام في سوريا، والتي شارك فيها وفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

جدير بالذكر أن عشرات القتلى سقطوا السبت الماضي، بتفجيرات استهدفت حافلات في منطقة باب الصغير بدمشق.