إصابة 15 طالبًا بالجدري المائى بمدرسة في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق :

تعرض 15 طالبا، اليوم الأربعاء، للإصابة بمرض الجدري المائي بمدرسة السلام الحديثة المتطورة بمدينة أسيوط.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن 15 طالبًا أصيبوا بمرض الجدري بمدرسة السلام الحديثة المتطورة، وقرر صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، منح المصابين 15 يوما إجازة ومتابعتهم صحيا.

وأكد المصدر أن فتحي كلف بتوقيع الكشف الطبي على باقي الطلاب المدرسة تحسبًا لظهور حالات جديدة مصابة.

وفى سياق متصل رفعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حالة الطوارئ تحسبا لظهور المرض في مدارس أخرى.