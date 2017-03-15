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محافظ القليوبية: نخسر الكثير بإدارتنا لمشروع الـ30 مليون بيضة

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محمود عشماوي محافظ القليوبية (1)محمود عشماوي محافظ القليوبية (1)

محمود عشماوي محافظ القليوبية (2)محمود عشماوي محافظ القليوبية (2)

محمود عشماوي محافظ القليوبية (3)محمود عشماوي محافظ القليوبية (3)

محمود عشماوي محافظ القليوبيةمحمود عشماوي محافظ القليوبية

محمود عشماوي محافظ القليوبية (5)محمود عشماوي محافظ القليوبية (5)

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إنه سيطرح مختلف المشروعات الخدمية بالمحافظة للاستثمار، أمام مختلف المستثمرين، بهدف النهوض بها وتحويلها من خاسرة إلى رابحة.

وأضاف عشماوي، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، أنه سيعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء، لطرح المشروعات المختلفة التي تملكها المحافظة للاستثمار، مشيرا إلى طرح أي مشروع خدمي في المحافظة للاستثمار لمدة ٣٠ عاما.

وأكد المحافظ أن استمرار مشروع الـ٣٠ مليون بيضة تحت إدارة المحافظة، يجعلها تخسر الكثير، قائلا: "المستثمر هيكسب والمحافظة هتكسب، أما الآن فالعامل مش فارق معاه المشروع يكسب أو يخسر، ولا حتى الفرخة تبيض ولا متبضش".

وأضاف عشماوي، أنه سيشترط في كراسات الشروط لأي مشروع، تشغيل العمالة الموجودة، ويكون بحق انتفاع، مشددا على أن المحليات لن تستطيع إدارة أي مشروع استثماري، وتكفيها المشكلات المحلية.

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