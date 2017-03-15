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ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بالعاصمة

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ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بالعاصمة ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مرورية مكبرة في كافة المحاور، لرفع كافة المعوقات والاشغالات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية بمشاركة كافة أجهزة مديرية الأمن والمحافظة.

وأسفرت نتائج الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في ضبط 8185 مخالفة مرورية، و61 مخالفة تعطيل حركة المرور، و100 مخالفة شروط ترخيص، و58 بدون رخصة تسيير، و855 سحب تراخيصو48 حجز توك توك).

وشدد مدير الأمن على الضباط ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.

ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية (3)

ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية (1)

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