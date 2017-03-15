"الجنيات".. عسل نادر ثمنه 100 ألف جنيه للكيلو

كتب - هشام عواض

للعسل أنواع كثيرة جدًا، وبعضها نادر مثل عسل "الجنيات" الذي يتم استخراجه من أعماق مغارة في ولاية أرتفين في تركيا، ويبلغ سعره 5 آلاف يورو أي ما يقارب من 100ألف جنيه لكل كيلو جرام واحد.

يبذل مستخرجو عسل الجنيات من مغارة في هضبة "صاري جاير" ببلدة سافشات، جهدًا كبيرًا لاستخراجه ويتم الاستعانة بمتسلقي جبال محترفين في ذلك، بحسب وكالة "الأناضول".

قال تاجر العسل، جوناي جوندوز، إنهم عثروا بالصدفة على عسل الجنيات في مغارة قبل 8 أعوام، واستخرجوا في العام الأول 18 كيلوجرامًا منه، مضيفاً أنهم ينزلون إلى المغارة باستخدام حبال مرة كل ثلاثة أعوام، ويجمعون ما بين 3 و5 كيلوجرامات.

وأرجع "جوندوز"، ارتفاع سعره إلى المعادن الغنية التي يحتويها، لاسيما أن النحل المنتج لهذا العسل يتغذى على نباتات نادرة في المنطقة؛ وهو الأمر الذي أكدته "نتائج التحاليل من قبل أحد أشهر مختبرات العسل في فرنسا".

وعُرض العسل في سوق المنتجات التقليدية بمركز للمعارض في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، وحظي باهتمام كبير من الزوار، والجدير بالذكر أن ملوك وأمراء الخليج العربي من أكثر المقبلين على شراء عسل الجنيات.