عاشور يتهم "عناصر مجهولة" باقتحام نقابة المحامين.. واختطاف عامل الأمن

كتبت ـ هاجر حسني:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه تم اقتحام مبنى النقابة فجر اليوم الأربعاء، واختطاف عامل الأمن من قبل بعض العناصر المجهولة.

وحذر عاشور في بيان له، من مخالفة المحامين للقانون، أو ممارسة أعمال العنف، مؤكداً أن النقابة ليست مكاناً لمبيت المحامين أو غيرهم ولا يجوز اقتحامها ليلاً أو نهاراً تحت أي سبب أو مبرر.

وأشار إلى أن أموال ومستندات المحامين الموجودتين بالنقابة مسئولية المجلس والعاملين بها، ولا يجوز التفريط في تلك المسئولية.