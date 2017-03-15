سفر بعثة الأولمبياد الخاصة للنمسا بعد إحضار موافقة "التضامن"

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي، الْيَوْمَ الأربعاء، بسفر بعثة الأولمبياد الخاصة الي النمسا عبر الأردن، وذلك بعد إلغاء سفرهم منذ ٢٤ ساعة، بسبب عدم حمل أفراد البعثة أي إثبات تفيد مشاركتهم في بطولة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص.

وتستضيف النمسا بطولة الأولمبياد الخاص في الفترة من 14 وحتى 25 مارس الجاري.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن أفراد البعثة وصلوا المطار معهم خطاب معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، موقع من مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، يفيد أن البعثة سوف تشارك في الاولمبياد الشتوية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء إجراءات سفر البعثة علي رحلة الخطوط الأردنية رقم ٥٠٨، حيث غادرت عليها بعثة الأولمبياد الخاصة إلى العاصمة عمان ترانزيت، ومنها إلى النمسا للمشاركة في البطولة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم السماح بسفر ٢٧ فرداً من من إداريين ولاعبين.​