أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

سفر بعثة الأولمبياد الخاصة للنمسا بعد إحضار موافقة "التضامن"

Google+ Print
سفر بعثة الأولمبياد الخاصة للنمسا بعد إحضار موافقة "التضامن" سفر بعثة الأولمبياد الخاصة للنمسا بعد إحضار موافقة "التضامن"
مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي، الْيَوْمَ الأربعاء، بسفر بعثة الأولمبياد الخاصة الي النمسا عبر الأردن، وذلك بعد إلغاء سفرهم منذ ٢٤ ساعة، بسبب عدم حمل أفراد البعثة أي إثبات تفيد مشاركتهم في بطولة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص.

وتستضيف النمسا بطولة الأولمبياد الخاص في الفترة من 14 وحتى 25 مارس الجاري.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن أفراد البعثة وصلوا المطار معهم خطاب معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، موقع من مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، يفيد أن البعثة سوف تشارك في الاولمبياد الشتوية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء إجراءات سفر البعثة علي رحلة الخطوط الأردنية رقم ٥٠٨، حيث غادرت عليها بعثة الأولمبياد الخاصة إلى العاصمة عمان ترانزيت، ومنها إلى النمسا للمشاركة في البطولة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم السماح بسفر ٢٧ فرداً من من إداريين ولاعبين.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة