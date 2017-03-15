بالصور.. افتتاح مقر السجل المدني بقسم ثالث المنتزه

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فرع الأحوال المدنية" السجل المدنى" الملحق بقسم شرطة ثالث المنتزه.

وقال مدير الأمن، خلال الافتتاح:" إن وزارة الداخلية تسعى لتوفير أكبر عدد من المنافذ المكلفة بتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم أثناء التعامل مع الجهات الشرطية".

وأكد مدير الأمن أن افتتاح قسم شرطة ثالث المنتزه من قبل، جاء لتحقيق التواجد الأمني الأمثل في منطقة المنتزه التي تضم قسمى أول وثان.