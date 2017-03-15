بالصور.. إجراءات أمنية خاصة لضبط "سلعوة" كفر الشيخ

كفر الشيخ ـ إسلام عمار:

تنتشر من الرعب بين أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد ظهور حيوان غريب يشتبه أنه حيوان السلعوة، منذ حوالي 3 أيام، بحسب ما ورد لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بمحيط منزل أحد المواطنين بالقرية، التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.

وفرضت شرطة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، إجراءات أمنية خاصة، لقتل الحيوان، وحماية الأهالي، حيث مشطت الشرطة محيط منزل المواطن الذي صوّر الحيوان الغريب، عن طريق لجنة، تتكون من العميد جمال سامون، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، ومنصور عمر، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية لقرى محلة القصب، والحمراء، وإسحاقة، والدكتور أحمد سامي، من مديرية الطب البيطري.

وأكد الدكتور أحمد سامي، أنه اطلع على الحيوان الغريب، من خلال مقاطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، موضحا أن ما شاهده عبارة عن حيوان هجين بري يقترب فصيلته من "السلعوة"، رافضا الجزم النهائي بنوعه أو فصيلته، إلا بعد اصطياده وفحصه.

والتقى "مصراوي" بصاحب المنزل الذي صور فيديو للحيوان الغريب، ويدعى محمد عبدالحي مغازي، رئيس قسم التفتيش بمحكمة كفر الشيخ، الذ وصف ما التقطته الكاميرا: "حيوان له أرجل كبيرة، ورمادي اللون، وعينيه يخرج منهما وميض مثل عيون الثعلب، وذيله رفيع يختلف عن باقي الحيوانات".

وذكرت زوجته حنان حسن أبو شعيشع، إن حالة من الخوف والهلع تنتاب أفراد أسرتها بعد ظهور هذا الحيوان بمحيط مسكنهم، مشددة على أنه لا يظهر سوى بعد الثانية بعد منتصف الليل.

وتابعت: "يظهر في حالة سكون الليل، وعندما نتابعه، تبدو تحركاته غير طبيعية، ونسمع دقا على أبواب المنزل، ومنذ ظهوره هناك حرص في عملية الدخول والخروج من المنزل، وبعد دخول الليل نغلق أبوابنا كاملة".