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نقل ضحايا حادث كوبري بورسعيد العائم للمستشفى

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نقل ضحايا حادث كوبري بورسعيد العائم للمستشفى نقل ضحايا حادث كوبري بورسعيد العائم للمستشفى
كوبري النصر العائم

بورسعيد – طارق الرفاعي:
أعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، نقل ضحايا حادث اصطدام مركب صيد صغيرة بكوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي قناة السويس، أثناء عملية غلقه، إلى مستشفى بورسعيد العام الأميري.
وأشار "جابر"، في تصريحات صحفية، إلى نقل أحمد يوسف فياض، والسيد عويس فياض، جثتين هامدتين، لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، بينما يجري نقل السيد محمد عوض"، 60 عامًا، مصاب بكدمة شديدة في الصدر لتلقي العلاج اللازم.

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