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بالصور.. درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات بالسخنة

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درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاوياتدرويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات

درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (2)درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (2)

درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (3)درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (3)

درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (4)درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (4)

درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (5)درويش يستقبل وفدًا صينيًا لاستكمال مناقشات منطقة تداول الحاويات (5)

السويس ـ حسام الدين أحمد:
استقبل الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، وفدا صينيا ضم ممثلي بنك التنمية الصيني، ومؤسسة التمويل الصينية الإفريقية ومسئولي ميناء تشينجداو الصيني، الأكثر قدرة على تداول الحاويات.
وعقد درويش اجتماعا لاستكمال مناقشات وضع معايير ومحاور الاتفاقية الإطارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وممثلي الوفد الصيني، بحضور اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة.
وقال اللواء عبدالقادر درويش، فى بيان إعلامي للهيئة، إن هذه المناقشات بشأن التعاون الثنائي بدأت منذ إبريل 2016، واستمرت المفاوضات حول إنشاء منطقة لتشغيل وتداول الحاويات مع ميناء تشينجداو الصيني بالعين السخنة.
وأضاف اللواء درويش، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والجانب الصيني في أغسطس العام الماضي، حول تطوير محطات بحرية بمشغل جديد وخلق فرص استثمارية للشركات الصينية، التي تتميز عالمياً بالمشروعات اللوجستية البحرية.
وأشار درويش إلى أن الاتفاق يضع على نقطة الالتقاء بطريق الحرير، لربط القارة الآسيوية وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال المشروعات والاستثمارات التي ستتواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجذب مزيد من الشركات الصناعية العالمية الصينية إلى المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

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