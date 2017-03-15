كثافات مرورية إثر إصابة شخص في حادث تصادم بمنطقة الهرم

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره شارع الهرم، مما أسفر عن الحركة المرورية أعلى الطريق المتجه من ميدان الجيزة لمنطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم مروري في شارع الهرم، انتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث ليتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.