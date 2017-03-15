تأخر 105 آلاف بطاقة تموين عن أصحابها في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بسرعة إصدار البطاقات المتأخرة، التي تقدر بنحو 105 آلاف بطاقة، وصل منها 15 ألفا، علما بوجود مراكز يصل تأخر البطاقات الخاصة بالفصل الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية، إليها، تقدر بـ14 ألف بطاقة بالمركز، من إجمالى 11 مركزا على مستوى المحافظة.

كما طالبت الجمعية، بفتح التسجيل ليتمكن المواطنون من الحصول على خبز بعد ارتفاع سعر الرغيف إلى 50 قرشا بالسوق الحر، وغلق المستودعات، لقلة ربحها.

وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، في تصريح صحفي، إن أهالي أسيوط يعتمدون على الخبز أكثر من المكرونة والأرز في وجباتهم اليومية.

كانت الوزارة قد ألغت بطريقة غير مباشرة، مستودعات الدقيق، بعد تقليص أرباحها، بما لا يعادل مصاريف نقله، رغم مساهمتها في الحد من أزمة الخبز، وكانت معظم الأسر تقوم بخبز العيش "الشمسي" الذي تشتهر به أسيوط.

ولفت العسقلاني إلى تلقي الجمعية مئات الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من مواطنين فقراء يصعب عليهم شراء الخبز الحر، مناشدا وزير التموين، بتنفيذ وعوده بإصدار البطاقات الإلكترونية على وجه السرعة، تخفيفا لمعاناة المواطنين.