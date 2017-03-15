أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تأخر 105 آلاف بطاقة تموين عن أصحابها في أسيوط

Google+ Print
تأخر 105 آلاف بطاقة تموين عن أصحابها في أسيوط تأخر 105 آلاف بطاقة تموين عن أصحابها في أسيوط
تأخر 105 آلاف بطاقة تموين

أسيوط - أسامة صديق:
طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير ، بسرعة إصدار البطاقات المتأخرة، التي تقدر بنحو 105 آلاف بطاقة، وصل منها 15 ألفا، علما بوجود مراكز يصل تأخر البطاقات الخاصة بالفصل الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية، إليها، تقدر بـ14 ألف بطاقة بالمركز، من إجمالى 11 مركزا على مستوى المحافظة.
كما طالبت الجمعية، بفتح التسجيل ليتمكن المواطنون من الحصول على خبز بعد ارتفاع سعر الرغيف إلى 50 قرشا بالسوق الحر، وغلق المستودعات، لقلة ربحها.
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، في تصريح صحفي، إن أهالي أسيوط يعتمدون على الخبز أكثر من المكرونة والأرز في وجباتهم اليومية.
كانت الوزارة قد ألغت بطريقة غير مباشرة، مستودعات الدقيق، بعد تقليص أرباحها، بما لا يعادل مصاريف نقله، رغم مساهمتها في الحد من أزمة الخبز، وكانت معظم الأسر تقوم بخبز العيش "الشمسي" الذي تشتهر به أسيوط.
ولفت العسقلاني إلى تلقي الجمعية مئات الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من مواطنين فقراء يصعب عليهم شراء الخبز الحر، مناشدا وزير التموين، بتنفيذ وعوده بإصدار البطاقات الإلكترونية على وجه السرعة، تخفيفا لمعاناة المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء