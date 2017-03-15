علي جمعة: الأمة تمر بمرحلة حرجة.. والمحافظة على التراث واجب

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأمة تمر بمرحلة حرجة ولابد من المحافظة علي تراثها وإدراك الواقع وتجديد العلوم.

وأضاف جمعة، في كلمته بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بعنوان "تجديد الفكر الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم"، الذي يعقد اليوم الأربعاء بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أنه لابد من التفرقة بين التجديد والإصلاح، فالإصلاح يفترض خطأ ما في السابق ونريد تصحيحه ولابد أن ندرك عمق النصوص.

وأكد أنه يجب علينا أن نتمسك بالفهم الصحيح بين النص المقدس، وإدراك واقعنا وأن نعرف شدة حاله وكيف نصل إلي المقاصد دون خروج عن إجماع الأمة وقانون العربية، مشددًا علي أن كل ذلك يراعيه الأزهر ويؤدي دوره في الريادة.

وأوضح، أنه لابد من التفرقة بين التبديد والتجديد وتخريج عقول حسنة النية، لافتا إلي أن ملامح التبديد واضحة وهي القطع في الثوابت فهناك من يقدح في اللغة والسنة والعلماء والقرآن.​