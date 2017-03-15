الداخلية تكشف تفاصيل ضبط ٧٣ حمارًا مذبوحًا بأسيوط

كتب - علاء عمران وأسامة صديق:

‏تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم ذبح الحمير والإتجار في جلودها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء -حصل مصراوي على نسخة منه- إنه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على 73 دابة نافقة "حمار"، منهم 54 مسلوخ الجلد، 19غير مسلوخة" والعثور على الجلود الخاصة بالدواب النافقة بمكان الواقعة بقطعة أرض فضاء "طرح نهر" بالشاطئ الغربي لنهر النيل بناحية نزلة الأبلق بدائرة مركز شرطة صدفا.

وأضاف البيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.س"، 50 عامًا، سائق، قائد السيارة رقم "11496 نقل سوهاج"، و "منصور.م"، 24 عامًا، عامل، و "حمادة.م"، 27 عامًا، عامل، و "حمدي.م"، 30 عامًا، عامل، و" الأزهري.م"، 22 عامًا، عامل، حيث يقوم الأول والثاني بتجميع الدواب بجانب منزلهما ونقلها عن طريق الثالث "منصور.م"، لمحل الواقعة لذبحها والتحصل على جلودها وبيعها.

وأوضح البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات قامت مباحث مركز شرطة صدفا، بالتنسيق ومباحث مركز شرطة أبوتيج، بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعتروا بارتكابهم الواقعة، بينما أرشد الأول والثاني عن مزرعة مُلحقة بمسكنهما وبها 73 دابة غير مذبوحة ومعدة للنقل.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.