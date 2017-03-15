ضبط 60 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن في الشرابية..(صور)

كتب – فتحى عمر وسامح غيث :

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، كمية من المواد الغذائية وزنت 60 طن سكر مجهول المصدر، داخل مخزن غير مُرخص بالشرابية.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "شنوده.م"، 43 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الشرابية، يُدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

باجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعُثر داخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت "60 طن سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994م.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر الللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.