مصرع صيادين إثر اصطدامهما بكوبري النصر العائم في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن مصرع اثنين من الصيادين، نتيجة اصطدام مركبهم الصغير بكوبري النصر العائم، الرابط بين ضفتي قناة السويس، أثناء عملية غلقه.

وأشار المصدر، في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن التحقيقات مستمرة بمعرفة هيئة قناة السويس والجهات الأمنية المختصة، للتوصل لتفاصيل الواقعة التي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق في 28 ديسمبر الماضي، إشارة البدء لتشغيل كوبري ‏النصر العائم، ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي في الذكري الـ60 لانتصار رجال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي.

ويعمل الكوبري 16 ساعة يوميًا، ويتم إغلاقه 8 ساعات طبقًا لمواعيد عبور السفن، ليستوعب عبور 20 ألف سيارة يوميًا، وهو ما يفوق قدرة المعديات الحالية على نقل السيارات بين بورسعيد وبورفؤاد، ويتم فتحه وغلقه في فترة لا تتجاوز 7 دقائق.

ويشتمل الكوبري على 5 حارات، اثنتان منها على جانبيه للمشاة والدراجات، ومثلها للسيارات الملاكي والنقل الخفيف، والحارة الأخيرة في وسط الكوبري للنقل الثقيل، ويبلغ عرض الكوبري 15 مترا وهو نفس عرض المعديات العابرة بين ضفتي القناة بطول 412 مترا.