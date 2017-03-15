أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع صيادين إثر اصطدامهما بكوبري النصر العائم في بورسعيد

Google+ Print
مصرع صيادين إثر اصطدامهما بكوبري النصر العائم في بورسعيد مصرع صيادين إثر اصطدامهما بكوبري النصر العائم في بورسعيد
كوبري النصر العائم

بورسعيد – طارق الرفاعي: 

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن مصرع اثنين من الصيادين، نتيجة اصطدام مركبهم الصغير بكوبري النصر العائم، الرابط بين ضفتي قناة السويس، أثناء عملية غلقه. 

وأشار المصدر، في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن التحقيقات مستمرة بمعرفة هيئة قناة السويس والجهات الأمنية المختصة، للتوصل لتفاصيل الواقعة التي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة. 

وكان الرئيس عبدالفتاح ، قد أطلق في 28 ديسمبر الماضي، إشارة البدء لتشغيل كوبري ‏النصر العائم، ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي في الذكري الـ60 لانتصار رجال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي. 

ويعمل الكوبري 16 ساعة يوميًا، ويتم إغلاقه 8 ساعات طبقًا لمواعيد عبور السفن، ليستوعب عبور 20 ألف سيارة يوميًا، وهو ما يفوق قدرة المعديات الحالية على نقل السيارات بين بورسعيد وبورفؤاد، ويتم فتحه وغلقه في فترة لا تتجاوز 7 دقائق.

ويشتمل الكوبري على 5 حارات، اثنتان منها على جانبيه للمشاة والدراجات، ومثلها للسيارات الملاكي والنقل الخفيف، والحارة الأخيرة في وسط الكوبري للنقل الثقيل، ويبلغ عرض الكوبري 15 مترا وهو نفس عرض المعديات العابرة بين ضفتي القناة بطول 412 مترا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني