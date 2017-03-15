ضبط موظف بالبريد لاختلاسه أموال العملاء

كتب – فتحى عمر وسامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وكيل مكتب بريد، لقيامه باختلاس مبلغ 7523 جنيهًا من حسابات بعض عملاء المكتب محل عمله.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة شرطة البريد، من ضبط "ع.ع"، 58 سنة، معاون مكتب بريد، "محكوم عليه هارب في قضيتين، لقيامه باختلاس مبلغ 7523 جنيه من حسابات التوفير لبعض عملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق التلاعب في إيصالات السحب، واستقطاع جزء من أصحاب المعاشات دون علمهم والاستيلاء على الفارق لنفسه دون وجه حق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد مبلغ 500 جنيه، وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لمركز شرطة ناصر لقيده وعرضه على النيابة.