محافظ الوادي الجديد: بدء تطبيق برنامج "تكافل وكرامة"

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أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن مظلة الحماية الاجتماعية اكتملت بالمحافظة، مع بدء تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى المساعدات الضمانية الشهرية، التي تقدم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، اليوم، لكروت صرف تكافل وكرامة لعدد من الأسر المستفيدة، لبدء الصرف بمركز باريس، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور لجان المساءلة المجتمعية المشكلة بالقرى، نظرا لدورها الهام والفعال مع الجهة الإدارية، لضمان وصول المساعدات النقدية المشروطة لمستحقيها.

ولفت المحافظ إلى توافر الاعتمادات المالية لجميع حالات الاستحقاق طبقا للقانون بقرى ومراكز المحافظة، موضحا أن الدفعة الثانية من مستحق تكافل وكرامة بمركزي باريس والفرافرة، وردت للمديرية ويتم تسليمها لمستحقيها، بعد الانتهاء من التحقق المكتبي، والبالغ عددهم 849 أسرة للصرف من مكاتب البريد.

وأضاف أنه تم تسليم استمارات الاستحقاق بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط، ومتابعة الوزارة لسرعة موافاتنا بكروت الصرف لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وفي السياق، أجرى اللواء محمد الزملوط، زيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.