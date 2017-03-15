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ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال للاتجار بالبشر في العياط

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ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال للاتجار بالبشر في العياط ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال للاتجار بالبشر في العياط
ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث رعاية الأحداث، من شخص قام بتجميع عددٍ من الأطفال من قرى مركز شرطة العياط بالجيزة، وتكليفهم بجمع القمامة بأكتوبر، ويرتدون ملابس مدون عليها إسم إحدى شركات الخدمات البيئية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة جميع الظواهر الإجرامية التيب ترتكب ضد الأطفال واستغلالهم ومنها الإتجار في البشر وضبط مرتكبيها، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام، "جمعة.غ"، ٥٧ عامًا، عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا، "تبديد"، بالحبس 12 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، بتجميع عددٍ من الأطفال من قرى مركز شرطة العياط مُستغلاً حاجاتهم للمال وضعف حالتهم الإقتصادية وتكليفهم بالقيام بأعمال جمع القمامة بمناطق محيط مسجد الحصري والحي العاشر والحادي عشر، وتسليمهم ملابس مدون عليها إسم إحدى شركات الخدمات البيئية.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية وتمكنت القوات من ضبط المتهم المذكور وبصحبته 7 أطفال تفاوتت أعمارهم ما بين "15، 16، 17" يرتدون ملابس موحدة مدون عليها إسم إحدى شركات الخدمات البيئية، وذلك حال قيامهم بأعمال جمع القمامة بمحيط مسجد الحصري، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بأنه يعمل مقاول من الباطن لإحدى شركات الخدمات البيئية، ويقوم بإحضار هؤلاء الصبية من دائرة مركز شرطة العياط للقيام بأعمال النظافة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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