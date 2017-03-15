على طريقة "ريا وسكينة".. زوج يدفن جارته بمنزله خوفًا من الافتضاح

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأربعاء، حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جارته بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، أن المتهم "محمد.ع"، ٤٠ سنة وبعمل سائق "توك توك" كانت تربطه علاقة غير شرعية بجارته بمنطقة المطرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استقبل المجني عليها بشقته في غياب زوجته لممارسة الرزيلة يوم السبت الماضي، وفجأة طرقت زوجته على الباب، فضرب عشيقته على رأسها وأخفاها تحت سرير حجرة النوم، خوفا من افتضاح أمره.

وطلب من زوجته تجهيز الطعام لإلهائها عن فعلته، واتجه حيث المجني عليها فوجدها غارقة في دمائها فقرر فتلها، واستخدم "إيشارب" تلبسه فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه في تلك اللحظة قرر إخفاء جثة الضحية داخل مصطبة أسمنتية، ولذا افتعل مشاجرة مع زوجته وطردها من البيت إلى منزل أهلها، وفي اليوم التالي أخرج الجثة لتهويتها، ونزل لشراء معدات الحفر.

وأوضحت التحقيقات أنه عند عودة المتهم وجد "شنطة مدرسية" تخص ابنته والباب مفتوح على مصراعيه، ففر مسرعا إلى بيت أهل زوجته، وقص عليهم ما حدث، واعدا إياهم بالتخلص من الجثة وتسليم نفسه.

وعند عودة المتهم لمنزله، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من القبض عليه بعد تلقيهم بلاغا يفيد اختفاء جارتهم منذ عدة أيام وانبعاث رائحة كريهة من شقته، وإحالته النيابة التحقيق.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية الواقعة ومثلها المتهم بحضور النيابة، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.