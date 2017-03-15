أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

على طريقة "ريا وسكينة".. زوج يدفن جارته بمنزله خوفًا من الافتضاح

Google+ Print
على طريقة "ريا وسكينة".. زوج يدفن جارته بمنزله خوفًا من الافتضاح على طريقة "ريا وسكينة".. زوج يدفن جارته بمنزله خوفًا من الافتضاح
زوج يدفن جارته بمنزله خوفًا من الافتضاح

كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأربعاء، حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جارته بمنطقة المطرية.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، أن المتهم "محمد.ع"، ٤٠ سنة وبعمل سائق "توك توك" كانت تربطه علاقة غير شرعية بجارته بمنطقة المطرية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استقبل المجني عليها بشقته في غياب زوجته لممارسة الرزيلة يوم السبت الماضي، وفجأة طرقت زوجته على الباب، فضرب عشيقته على رأسها وأخفاها تحت سرير حجرة النوم، خوفا من افتضاح أمره.
وطلب من زوجته تجهيز الطعام لإلهائها عن فعلته، واتجه حيث المجني عليها فوجدها غارقة في دمائها فقرر فتلها، واستخدم "إيشارب" تلبسه فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه في تلك اللحظة قرر إخفاء جثة الضحية داخل مصطبة أسمنتية، ولذا افتعل مشاجرة مع زوجته وطردها من البيت إلى منزل أهلها، وفي اليوم التالي أخرج الجثة لتهويتها، ونزل لشراء معدات الحفر.
وأوضحت التحقيقات أنه عند عودة المتهم وجد "شنطة مدرسية" تخص ابنته والباب مفتوح على مصراعيه، ففر مسرعا إلى بيت أهل زوجته، وقص عليهم ما حدث، واعدا إياهم بالتخلص من الجثة وتسليم نفسه.
وعند عودة المتهم لمنزله، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من القبض عليه بعد تلقيهم بلاغا يفيد اختفاء جارتهم منذ عدة أيام وانبعاث رائحة كريهة من شقته، وإحالته النيابة التحقيق.
وأجرت النيابة معاينة تصويرية الواقعة ومثلها المتهم بحضور النيابة، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة