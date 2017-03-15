"أبو سعدة" يطالب الحكومة بتغيير سياستها وفتح حوار مع المنظمات الحقوقية​

كتبت - هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تطورات في وضع حقوق الإنسان في مصر فيما يخص المرأة، ومن أبرزها تولي ٣ سيدات مناصب وزارية، فضلًا عن تخصيص نسبة ٢٥% للمرأة في الانتخابات المحلية.

وأضاف "أبو سعدة" - خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان للتشاور حول تقريرها السنوي الثلاثين عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ٢٠١٦، اليوم الأربعاء، أن هناك انتهاكات في بعض الدول العربية مثل مطاردة الصحفيين، وإخضاع البعض لمحاكمات عسكرية.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك إشكاليات تعاني منها منظمات حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى التحقيق مع بعض الصحفيين بتهمة الإساءة للأمن الوطني، فضلًا عن سوء الأوضاع في السجون، وارتفاع أعداد المحبوسين احتياطياً، والتوسع في المحاكمات في القضايا السياسية، وعدم تبني مفهوم العدالة الانتقالية.

وقال أبو سعدة، إن من أهم التوصيات أن تغير الحكومة سياستها وتدمج حقوق الإنسان ضمن خططها، بالإضافة إلى إعطاءها مساحة أكبر، وفتح الحوار مع المنظمات الحقوقية والسماح بالتعددية بشكلٍ عام.