''الجنيات''.. عسل نادر يستخرج كل 3 سنوات

كتب - هشام عواض

للعسل أنواع كثيرة جدًا، وبعضها نادر مثل عسل "الجنيات" الذي يتم استخراجه من أعماق مغارة في ولاية أرتفين في تركيا.

يبذل مستخرجي عسل الجنيات من مغارة في هضبة "صاري جاير" ببلدة سافشات، جهد كبير لاستخراجه ويتم الاستعانة بمتسلقي جبال محترفين في ذلك، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح تاجر العسل، جوناي جوندوز، إنهم عثروا بالصدفة على عسل الجنيات ضمن مغارة قبل 8 أعوام، واستخرجوا في العام الأول 18 كيلوجرامًا منه، مضيفاً انهم ينزلون الى المغارة باستخدام حبال مرة كل ثلاثة أعوام، ويجمعون ما بين 3 و5 كيلوجرامات.

وأكد "جوندوز"، أن سعر الكيلو جرام الواحد من العسل يبلغ 5 آلاف يورو، وارجع ارتفاع سعره إلى المعادن الغنية التي يحويها، لاسيما أن النحل المنتج لهذا العسل يتغذى على نباتات نادرة في المنطقة؛ وهو الأمر الذي أكدته "نتائج التحاليل من قبل أحد أشهر مختبرات العسل في فرنسا".

وعُرض العسل في سوق المنتجات التقليدية بمركز للمعارض في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، وحظي باهتمام كبير من الزوار، والجدير بالذكر أن ملوك وأمراء الخليج العربي من أكثر المقبلين على شراء عسل الجنيات.