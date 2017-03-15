الداخلية: إبادة 28 مزرعة خشخاش وضبط نصف طن بانجو في ٦ محافظات

كتب - محمد الصاوي علاء عمران:

‏تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية أمن جنوب سيناء من إبادة 28 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر على مساحة 8 أفدنة، وضبط مخزن بداخله نصف طن من مخدر البانجو، وبالتعاون مع مديريات أمن "مطروح، والبحيرة، الإسكندرية، والشرقية، والقليوبية" تنجح في ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم 5,550 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 410 جرام من مخدر الهيروين، و2500 قرص مخدر بقصد الإتجار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة مرتكبي جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "جنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية"، وتم ضبط المتاجرين فيها والقائمين على جلبها وتهريبها وزراعتها.

فقد تم القيام بحملة أمنية مكبرة شاركت فيها قوات الأمن المركزي وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت منطقة "وادى الأخضر" بدائرة قسم شرطة أبورديس، أسفرت جهودها عن إبادة "28" مزرعة بلغت مساحتها 8 أفدنة و 11 قيراط منزرعة بنبات الخشخاش المخدر، وضبط مخزن بداخله كمية من مخدر البانجو وزنت 500 كيلو جرام، وضبط شخصين محكوم عليهما هاربين في قضايا متنوعة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، وبحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 5 كيلو جرام، و 1500 قرص مخدر.

كما تم ضبط شخصين سبق اتهامهما في قضايا متنوعة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 550 جرام من مخدر الحشيش، كما تم ضبط شخص آخر حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين، وضبط إحدى السيدات سبق اتهامها في عدة قضايا متنوعة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها 160 جرام من مخدر الهيروين.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.