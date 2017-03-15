مباحث القاهرة تضبط أحد الأشخاص بحوزته 33 جهازا لاسلكيا بالموسكي

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 33 جهازا لاسلكيا بقصد الإتجار.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو مصطفي أ.ع "52سنة" شريك بمحل للإلكترونيات كائن بدائرة القسم، يحوز أجهزة لاسلكية محظور تداولها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية، بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وبحوزته داخل المحل 32 جهازا لاسلكيا ماركة كين وود، وآخر ماركة موتورولا، و29 بطارية خاصة بالأجهزة اللاسلكية المضبوطة و31 شاحنا خاصا بالأجهزة اللاسلكية.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بدون تصريح من الجهات الأمنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.