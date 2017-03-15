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بالصور..محافظ بورسعيد: العمل في "حقل ظهر" مستمر علي مدار الـ24 ساعة

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محافظ بورسعيد العمل في قل ظهرمحافظ بورسعيد العمل في قل ظهر

محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (2)محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (2)

محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (3)محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (3)

محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (4)محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (4)

محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (5)محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (5)

محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (6)محافظ بورسعيد العمل في قل ظهر (6)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن هناك خطة موضوعة وجدول زمني لمشروع تنمية "حقل ظهر" للغاز الطبيعي، ويجري العمل فيه علي مدار 24 ساعة من أجل إنجازه، بالتعاون بين شركة بتروبل وشركة إينى الإيطالية.

وأشار "الغضبان"، خلال تفقده للأعمال الانشائية التي تتم بمنطقة حقل ظهر بغرب بورسعيد، إلي أن مشروع تنمية "حقل ظهر" يعد نقلة كبري وأحد أكبر الاكتشافات التي تم تحقيقها بمنطقة البحر المتوسط بالقرب من سواحل المحافظة، ويعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي تحظي باهتمام كبير ومتابعة من الدولة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمشروع علي معدل العمل الذي يسير بصورة طيبة، قائلًا:"إن ما تحقق من أعمال خلال هذة الفترة يعد انجازًا كبيرًا في أقل من عام وهو ليس بجديد علي العامل المصري الذي يؤدي بكل اخلاص وجهد وعرق خاصة في المشروعات القومية".

وأكد محافظ بورسعيد أن الحقل الجديد سوف يكون له تأثير ايجابي علي الحياة المجتمعية اقتصاديًا واجتماعيًا بمنطقة غرب بورسعيد، وتحويلها إلي إحدى المناطق الواعدة.

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