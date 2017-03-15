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قرى ومدن الشرقية تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والطقس السيئ

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قرى ومدن الشرقية تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والطقس السيئ قرى ومدن الشرقية تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة والطقس السيئ
خالد سعيد محافظ الشرقية

أ ش أ
تعرضت مدن وقرى محافظ الشرقية، اليوم، لأمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد وموجة شديدة من الصقيع، نتج عنها خلو الشوارع من المارة، وتباطؤ حركة مرور السيارات على مختلف الطرق.
من جانبه، قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تشكيل فرق عمل فى جميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع والميادين، وتسيير الحركة المرورية والدفع بسيارات لشفط المياة بالأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة تشغيل "بالوعات" مياه الأمطار لتصريف المياه بها فى فترة وجيزة، لتعود الحياة للمحافظة بصورة طبيعية.
بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس علاء عفيفي، تشكيل لجان متخصصة للمرور الدورى على المحاصيل الشتوية بمختلف المراكز، لمتابعة مدى تأثير موجة الأمطار والصقيع التى تتعرض لها البلاد حاليا، واتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج أي آثار سلبية تطرأ عليها.

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