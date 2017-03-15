محافظ القليوبية يبحث البرامج التنموية مع فريق التعاون الألماني

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أكد االلواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، على إنهاء المشروعات التي تتم مع هيئة التعاون الألماني بمصر، في موعدها عام 2018، للاستفادة منها لخدمة مواطني القليوبية، وتحقيق معدل من التنمية المستدامة يعود بالنفع على المحافظة وأبنائه.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية مع أعضاء فريق عمل هيئة التعاون الألماني بمصر حيث بحث معهم البرامج التنموية والمشروعات، التي يتم عملها بالقليوبية وخاصة في مدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب، والتي تتمثل في تطوير 2 مركزا طبيا نوبار، ومركز عثمان الطبي، وتوريد معدات إدارة المخلفات الصلبة وإنشاء مدرسة تعليم أساسي بتجهيزاتها.