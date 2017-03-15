بالصور.. إزالة 6 حالات تعدٍ على أراض زراعية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام كمال عثمان، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن إزالة حالة تعد على مساحة 100 متر في منطقة العنانية و4 حالات أخرى جرى تحديدها باستخدام كتل خرسانية بإجمالي مساحة 450 مترًا.

ونجحت الوحدة في التصدي لمحاولة أحد المخالفين بعمل مزرعة للقراميط بقرية العدلية من خلال محاولة توسعة مصرف زراعي وجرى رد المصرف لأصله وإزالة المخالفة حفاظا على نظافة البيئة وسلامة وصحة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية.

ونفذ موظفو الوحدة حملة إشغالات ليلية بشكل مفاجئ في قرية السيالة لرفع الإشغالات وتحذير أصحاب شوادر الأخشاب بتغليظ العقوبة ومصادرة الأخشاب في حالة معاودة التعدي على حرم الطريق كما جرى رفع الإعلانات المخالفة المتعدية على حرم الطريق.