بالصور.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

بني سويف ــ أحمد كامل:

وضع المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، واللواء عادل تونسي، مدير الأمن، والعميد طيار أ.ح أشرف صادق، قائد قاعدة بني سويف الجوية، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين في ميدان الشهداء، اليوم، في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي، في الـ15 من مارس.

قرأ المشاركون، الفاتحة، ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقبه عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني، واحتفال المواطنين وإطلاق الأغاني الوطنية، تزامنا مع الموسيقى العسكرية.