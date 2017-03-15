لافروف: موسكو قلقة لمحاولات داعش التمركز في شمال أفغانستان

موسكو - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء محاولة تنظيم "داعش"، التمركز في مناطق شمال أفغانستان.

وقال لافروف، في حديث نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن " التهديد الرئيسي للأمن في آسيا الوسطى يأتي من الأراضي الأفغاني، وأن المقلق بشكل خاص، هو محاولات "داعش" التمركز في شمال جمهورية أفغانستان، وتعبئة صفوفه من مقاتلي التنظيمات الإرهابية الأخرى".

وأشار إلى الحادث الذي وقع في أغسطس من العام الماضي في بيشكيك، بعد الاعتداء الإرهابي على البعثة الدبلوماسية لجمهورية الصين الشعبية، من قبل مقاتلين انتحاريين مرتبطين بداعش"، حيث قام انتحاري بصدم سيارة محملة بالمتفجرات في أبواب البعثة الصينية في بيشكيك، فقتل نفسه وجرح ثلاثة على الأقل.