ماليزيا تأكدت من هوية كيم جونغ-نام بعض فحص الحمض النووي لابنه

ماليزيا- (أ ف ب):

اعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي الاربعاء ان السلطات الماليزية تأكدت من هوية كيم جونغ-نام الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، الاسبوع الماضي باستخدام عينة من الحمض الريبي النووي لابنه.

وكانت السلطات الماليزية قد امتنعت سابقا عن تأكيد هوية كيم جونغ-نام الذي اغتيل في 13 فبراير في مطار كوالالمبور الدولي، بشكل رسمي او تسليم الجثة في غياب عينة من الحمض النووي لاحد اقربائه.

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي احمد زاهد حميدي ان المحققين "اكدوا هوية الجثة على انها تعود لكيم جونغ-نام استنادا الى عينة اخذت من ابنه".