تعليم أسيوط : لجان تفتيش على وجبات التغذية بالمدارس للتأكد من صلاحيتها

أسيوط - أسامة صديق :

أكد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحيفة، أنه يجرى تشكيل لجان من مديريتى الصحة والتعليم للتفتيش على المدارس للتأكد من صلاحية الوجبات المدرسية قبل تقديمها للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التشديد على مدراء المدارس التى تصرف وجبات تغذية للطلاب على ضرورة مراجعة الأصناف التى يقومون بإستلامها يوميا وذلك للتأكد من صلاحيتها ومطابقاتها للمواصفات القياسية العامة المثبتة بإشتراطات التوريد وكذا التعليمات الصادرة من إدارة التغذية بالمديرية.

وشدد بدوى على التحقق من الإشتراطات الخاصة بالأماكن المعدة للتخزين وسلامة طرق التخزين ، لافتا إلى عدم إستلام أى نوع من أنواع التغذية فى حالة كونها غير مطابقة للمواصفات أو إفتقدت شرطا من شروط عقد التوريد.

يشار إلى أن عدد الوجبات الغذائية التى يتم توزيعها بشكل يومي تصل إلى نحو 470 ألف وجبة على مستوى المحافظة.