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قاتل مُسجّل خطر لزواجه عرفيًا من شقيقته: "فرّغت فيه خزنة وغسلت عاري"

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قاتل مُسجّل خطر لزواجه عرفيًا من شقيقته: "فرّغت فيه خزنة وغسلت عاري" قاتل مُسجّل خطر لزواجه عرفيًا من شقيقته: "فرّغت فيه خزنة وغسلت عاري"
قاتل مُسجّل خطر لزواجه عرفيًا من شقيقته

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

لم يبلغ من العمر 16 عامًا، بدأ الشك يراوده منذ 19 يناير الماضي، عندما تغيّبت شقيقته، البالغة من العمر 15 عامًا، ولم تعد إلى المنزل، لأكثر من شهر، دون أن يعلم أحد عنها شيئًا.

ذهبت أسرة المتغيبة إلى مركز شرطة فرشوط، لتحرير محضر تغيب لابنتهم، حمل رقم 344 لسنة 2017، وفي 25 فبراير الماضي، عادت إلى منزلها، وعلم أهلها أنها تزوجت عرفيًا، من أحد الأشخاص، وهربت معه، ثم عادت مرة أخرى، على أمل الزواج رسميا منها.

لم يتمالك شقيقها، ما ردده البعض، عن هروبها مع آخر، تبيّن أنه مسجل خطر، خرج من السجن قبل 5 سنوات، وأمسك ببندقيته، وذهب إلى مقر تواجد المجني عليه، وأطلق عليه قرابة 25 طلقة، ووقف في مسرح الجريمة، حتى جاءت الشرطة، وسلّم نفسه دون مقاومة.

وأدلى المتهم "محروس.م.ح"، 16 عامًا، في المحضر رقم 918 لسنة 2017، إداري مركز شرطة فرشوط، بأقواله بكلمات مختصرة، أهمها: "أنا مش صغير على اللي عملته، فرّغت فيه خزنة كاملة وغسلت عاري".

تم التحفظ على المتهم داخل مركز شرطة فرشوط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعة التجديد له في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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