بالصور.. توقف حركة الطريق الزراعي بالبحيرة بعد انقلاب نقل بمقطورة
انقلاب سيارة نقل بمقطورة
انقلاب سيارة نقل بمقطورة (2)
انقلاب سيارة نقل بمقطورة (3)
انقلاب سيارة نقل بمقطورة (4)
انقلاب سيارة نقل بمقطورة (5)
البحيرة – أحمد نصرة:
توقفت حركة السير بالطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بعد مدخل إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، دون إصابات.
تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وانتقل رجال المرور مدعومين بأوناش الإدارة، لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجار تحرير محضر بالواقعة.
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