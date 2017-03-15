بالصور.. ضبط 9 آلاف رغيف مدعم بالبحيرة.. والنيابة تأمر ببيعها للجمهور

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت إدارة الرقابة التموينية بحوش عيسى، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، 9 آلاف رغيف تمويني مدعم بحوزة شخص، أثناء نقلها بسيارة نصف نقل، بعد تجميعها من المخابز، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بأبوالمطامير.

تحرر المحضر اللازم، وتم عرض المتهم والسيارة على نيابة حوش عيسى، التي أمرت ببيع الخبز للجمهور بالسعر الرسمي، وإيداع الثمن بخزينة المحكمة على ذمة القضية.