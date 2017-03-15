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رئيس "القومي لحقوق الإنسان": التدخل العسكري في سوريا حوّل الثورة إلى فوضى

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رئيس "القومي لحقوق الإنسان": التدخل العسكري في سوريا حوّل الثورة إلى فوضى رئيس "القومي لحقوق الإنسان": التدخل العسكري في سوريا حوّل الثورة إلى فوضى
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت - هاجر حسني:
قال محمد فايق - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا "نمر بظروف بالغة الصعوبة على المستوى العربي والدولي في مجال حقوق الإنسان"، مضيفًا أنه حتى المسؤولين في الأمم المتحدة لديهم شكاوى كثيرة من الضغوط الواقعة عليهم من بعض الدول.

وأضاف "فايق" - خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان للتشاور حول تقريرها السنوي الثلاثين عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ٢٠١٦، اليوم الأربعاء - أن التقرير يصدر في ظروف بالغة الصعوبة يمر فيها الوطن العربي بحالة فوضى شديدة نتيجة الإرهاب الذي زادت قوته في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التدخل الخارجي.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أن التدخل الخارجي في سوريا حول ثورتها إلى حرب وفوضى، على حد قوله.

وتابع "فايق" إننا "في حالة فوضى كبيرة والوحدة الوطنية لم تكن قادرة على مواجهة التحديات".​

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